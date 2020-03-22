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Ведущие вирусологи Минобороны РФ готовы к вылету в Италию

, 12:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Ведущие вирусологи Минобороны РФ готовы к вылету в Италию
врач, pixabay.com
К вылету в Италию для помощи в борьбе с коронавирусом нового типа готовится группа численностью около 100 человек, в состав которой вошли ведущие специалисты Министерства обороны РФ в сфере вирусологии.
 
Отмечается, что на военном аэродроме "Чкаловский" находятся восемь врачебно-сестринских бригад в готовности к переброске самолетами Ил-76 ВКС России в Италию. Специалисты располагают всем необходимым медицинским оборудованием и имуществом.
 
Накануне российский лидер Владимир Путин в ходе телефонного разговора с премьер-министром Италии Джузеппе Конте подтвердил готовность РФ оперативно оказать стране помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией.
ЕТ
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