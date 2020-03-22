Ведущие вирусологи Минобороны РФ готовы к вылету в Италию

К вылету в Италию для помощи в борьбе с коронавирусом нового типа готовится группа численностью около 100 человек, в состав которой вошли ведущие специалисты Министерства обороны РФ в сфере вирусологии.
Отмечается, что на военном аэродроме "Чкаловский" находятся восемь врачебно-сестринских бригад в готовности к переброске самолетами Ил-76 ВКС России в Италию. Специалисты располагают всем необходимым медицинским оборудованием и имуществом.
Накануне российский лидер Владимир Путин в ходе телефонного разговора с премьер-министром Италии Джузеппе Конте подтвердил готовность РФ оперативно оказать стране помощь в борьбе с коронавирусной
инфекцией.