Мишустин сообщил о новых мерах по борьбе с коронавирусом

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23 марта 2020, 09:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Коммерсантъ

Фото: Михаил Мишустин, kremlin.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами перечислил новые меры предосторожности в связи с распространением коронавирусной инфекции. При этом глава правительства отметил, что в РФ ситуация развивается не так остро.

«Все эти меры, включая ограничения, самоизоляцию, на которую сейчас вынуждены идти люди и учреждения, позволили нам выиграть очень важный фактор - это время», - отметил он, но призвал врачей подготовиться лучше, если инфекция начнет распространяться быстрее.

Мишустин сообщил, что Росздравнадзор с 24 марта будет ежедневно предоставлять актуальную информацию о готовности больниц к эпидемии коронавируса, а Минтруд и Минюст должны представить предложения о том, как не допустить необоснованных увольнений. Кроме того, правительство выделит из своего резервного фонда 10 млрд руб. на медицинское оборудование и средства защиты, а также будет стимулировать российских производителей средств для борьбы с коронавирусом и его профилактики. Известно, что на поддержку фармацевтики за последние три дня было выделено более 23 млрд руб. Также на основе данных о геолокации мобильного телефона будет создана система отслеживания контактировавших с больными коронавирусом граждан.

Премьер отметил, что граждане должны беспрепятственно получать дистанционный доступ ко всем госуслугам, а пожилые люди внимательнее относиться к своему здоровью. При этом будет обеспечен бесплатный доступ к «полезным цифровым сервисам» на едином интернет-ресурсе «Все.онлайн».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин выступил с обращением к людям старше 65 лет и страдающим хроническими заболеваниями и обязал соблюдать карантин с 26 марта по 14 апреля.