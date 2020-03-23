Власть устанавливает карантин для пожилых москвичей и людей с хроническими заболеваниями. Обращение Сергея Собянина

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23 марта 2020, 09:39 [ «Аргументы Недели» ]

С 26 марта по 14 апреля москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями - сахарным диабетом, бронхиальной астмой, онкологическими заболеваниями, а также перенесшие инфаркт или инсульт, обязаны соблюдать домашний режим. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Работодатели должны перевести эту группу работников в режим удаленной работы, предоставить оплачиваемый отпуск или отправить на больничный», — указал Собянин. Компенсировать финансовые потери власти обещают в размере 4000 рублей. Из них 2000 рублей будет выплачено авансом, еще 2000 рублей — после окончания домашнего режима при условии его ответственного соблюдения