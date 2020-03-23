В России запустят систему отслеживания и оповещения людей, которые контактировали с заражёнными коронавирусом

Аргументы Недели → Общество 13+

23 марта 2020, 14:45 [ «Аргументы Недели» ]

В России решили создать систему отслеживания граждан, контактировавших с зараженными коронавирусом. Она будет работать на основе данных телефонов о геолокации. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минкомсвязи до 27 марта создать систему для отслеживания контактов больных COVID-19.

Людей, контактировавших с зараженным, будут оповещать с помощью сообщений. После этого они должны самоизолироваться, а при наличии симптомов - пройти медиционское обследование и сдать анализы. Информация о контактах, кроме того, будет передаваться в региональные оперативные штабы.

Кроме того, в столице власти уже установили карантин для пожилых москвичей и людей с хроническими заболеваниями.