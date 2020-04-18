В Мосгордуме рассказали о документах при выходе из дома

Аргументы Недели → Общество 13+

18 апреля 2020, 08:49 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Konstantin Kokoshkin, globallookpress.com

Депутат Мосгордумы Кирилл Щитов объяснил, что делать людям, у которых место регистрации в паспорте отличается от фактического адреса проживания. Он отметил, что в столице-это обычная практика.

Щитов предложил жителям и гостям Московского региона для подтверждения адреса проживания носить с собой копию договора аренды жилья, документа о собственности при проживании в апартаментах или расписки от родственника в случае пребывания в его квартире. По его словам, на всякий случай можно сохранить скан или фото в своем гаджете. При этом депутат добавил, что это только рекомендации.

Он напомнил, что при оформлении цифрового пропуска нужно указывать свой фактический адрес.