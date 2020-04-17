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В Москве могут ужесточить пропускной режим

, 21:35 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве могут ужесточить пропускной режим
Фото: pixabay.com

В Москве может быть ужесточен введенный пропускной режим. Возможность этого допустил мэр столицы Сергей Собянин. Он отметил, что решение зависит от того, насколько добросовестно жители города будут соблюдать уже установленные правила.

Градоначальник заявил, что поводом для ужесточения уже существующих мер могут стать многочисленные нарушения со стороны москвичей и предприятий.

Собянин добавил, что многие жители столицы соблюдают установленные правила. «Можно сказать, что подавляющее большинство москвичей соблюдают тот режим самоизоляции, который был установлен государственной властью», - сказал он.

АБ

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