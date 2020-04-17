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В Севастополе не исключили введения электронных пропусков для населения

, 21:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Севастополе не исключили введения электронных пропусков для населения
Севастополь, pixabay.com
Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев не исключил возможности введения в тестовом режиме электронных пропусков для населения, позволяющих передвигаться по городу в период самоизоляции.
 
Сейчас на территории Севастополя действуют бумажные и электронные пропуска в формате QR-кода для сотрудников ведомств и жизненно важных предприятий, которым можно передвигаться по городу.
 
Развожаев уточнил, что пока не вводятся дополнительные электронные пропуска для выхода из дома по необходимости, поскольку власти боятся "устроить из этого коллапс". По его словам, однако, возникают различные жизненные ситуации, которые требуют от граждан передвижения по городу, поэтому руководство Севастополя допускает, что пропуска будут введены.
ЕТ

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