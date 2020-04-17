В Севастополе не исключили введения электронных пропусков для населения

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев не исключил возможности введения в тестовом режиме электронных пропусков для населения, позволяющих передвигаться по городу в период самоизоляции.

Сейчас на территории Севастополя действуют бумажные и электронные пропуска в формате QR-кода для сотрудников ведомств и жизненно важных предприятий, которым можно передвигаться по городу.