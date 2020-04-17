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Пятый пациент излечился от коронавируса нового типа в Пензе

, 19:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Пятый пациент излечился от коронавируса нового типа в Пензе
анализ крови, pixabay.com
В Пензе от коронавируса нового типа излечился пятый пациент. Соответствующую информацию вечером в пятницу, 17 апреля, предоставила пресс-секретарь губернатора Пензенской области Дина Черемушкина.
 
После трехнедельного пребывания в больнице выписан 22-летний житель Пензы, у которого ранее подтвердили коронавирусную инфекцию.
 
В общей сложности в Пензенской области с 17 марта по 17 апреля были зарегистрированы 119 случаев заражения коронавирусом. Ранее четыре человека в регионе вылечились, а еще два пациента с COVID-19 скончались. Известно, что среди заболевших шестеро детей, самому младшему из которых один месяц.
ЕТ

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