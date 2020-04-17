В Италии за сутки были побиты два рекорда по снижению распространения COVID-19

За прошедшие сутки в Италии были побиты два рекорда по снижению распространения COVID-19. В частности, на территории страны увеличилось количество выздоровлений – 2 563 случая за минувшие 24 часа.

Кроме того, число новых случаев заражения коронавирусом в Италии за сутки стало наиболее низким с начала эпидемии – 355.