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В Италии за сутки были побиты два рекорда по снижению распространения COVID-19

, 19:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Италии за сутки были побиты два рекорда по снижению распространения COVID-19
коронавирус в Италии, Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency
За прошедшие сутки в Италии были побиты два рекорда по снижению распространения COVID-19. В частности, на территории страны увеличилось количество выздоровлений – 2 563 случая за минувшие 24 часа.
 
Кроме того, число новых случаев заражения коронавирусом в Италии за сутки стало наиболее низким с начала эпидемии – 355.
 
В общей сложности в стране в настоящий момент коронавирусной инфекцией заражены 106 962 человек. Глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли подчеркнул, что общее количество выздоровевших на итальянской территории достигло 42 727.
ЕТ

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