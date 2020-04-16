Вылечившийся от коронавируса COVID-19 журналист поведал о «странностях» болезни

Аргументы Недели → Общество 13+

16 апреля 2020, 10:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Спорт-Экспресс»

Итальянские медики, Xinhua / globallookpress.com

У COVID-19 «много странностей». Об этом рассказал российский журналист Георгий Кудинов, который лечился от коронавируса в итальянской больнице.

По словам Кудинова, у него в течение десяти дней наблюдались такие симптомы, как повышенная температура тела и сильный кашель. После подтверждения диагноза «коронавирус» россиянина отправили в инфекционное отделение.

Как поведал Кудинов, в ту ночь, когда он туда перебрался, ему внезапно стало лучше, температура снизилась, кашель исчез. Согласно объяснению итальянских медиков, такова одна из отличительных черт протекания заболевания при заражении COVID-19 – у недуга есть переломные дни, в течение которых состояние пациента может резко измениться в ту или другую сторону.

Ранее сегодня сообщалось, что врачи из Европы назвали еще один возможный признак коронавируса.