Ученые из США назвали грозящие излечившимся от коронавируса СOVID-19 болезни

Аргументы Недели → Здоровье 13+

16 апреля 2020, 09:18 [ «Аргументы Недели» ]

Пациент на приеме у врача, Jochen Tack / globallookpress.com

Работающие в Соединенных Штатах ученые назвали болезни, с которыми могут столкнуться люди, излечившиеся от смертельно опасного коронавируса COVID-19. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах отечественных интернет-СМИ.

Как информирует издание «Русская весна», сотрудники Калифорнийского университета отметили, что переболевшим коронавирусом пациентам, в частности, угрожают депрессия и ряд других психических расстройств, а также инсульт.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что американские медицинские специалисты обозначили симптом, который предшествует кашлю и лихорадке при заражении COVID-19.