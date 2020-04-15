Все новости >>

Аргументы Недели Здоровье 13+

Медики назвали предшествующий кашлю и лихорадке симптом коронавируса COVID-19

, 16:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН ТВ

Медики назвали предшествующий кашлю и лихорадке симптом коронавируса COVID-19
Врачи, Nikolay Gyngazov / globallookpress.com

Медицинские специалисты, работающие в Соединенных Штатах, обозначили признак заражения коронавирусом COVID-19, который предшествует кашлю и лихорадке. Об этом рассказывается в материале, размещенном в российском интернет-сегменте.

Как пишет сайт телеканала РЕН ТВ, врачи назвали такой симптом, как потеря обоняния. По словам сотрудника Университета Цинциннати Ахмада Седагата, вскоре после появления данного сигнала организма фиксируются сухой кашель, лихорадка и другие признаки, характерные для коронавируса.

Ранее сегодня сообщалось, что врач Александр Мясников проинформировал о нападениях на пациентов с COVID-19 в российских больницах.

 

ДЦ

Здоровье

Пульмонолог считает, что коронавирус в России может сойти на нет в июне

Пульмонолог считает, что коронавирус в России может сойти на нет в июне

Пульмонолог, завкафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медуниверситета им. Пирогова, Александр Чучалин заявил, что COVID-19 может сойти на нет в России уже в июне.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью