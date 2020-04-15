Медики назвали предшествующий кашлю и лихорадке симптом коронавируса COVID-19

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15 апреля 2020, 16:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН ТВ

Врачи, Nikolay Gyngazov / globallookpress.com

Медицинские специалисты, работающие в Соединенных Штатах, обозначили признак заражения коронавирусом COVID-19, который предшествует кашлю и лихорадке. Об этом рассказывается в материале, размещенном в российском интернет-сегменте.

Как пишет сайт телеканала РЕН ТВ, врачи назвали такой симптом, как потеря обоняния. По словам сотрудника Университета Цинциннати Ахмада Седагата, вскоре после появления данного сигнала организма фиксируются сухой кашель, лихорадка и другие признаки, характерные для коронавируса.

Ранее сегодня сообщалось, что врач Александр Мясников проинформировал о нападениях на пациентов с COVID-19 в российских больницах.