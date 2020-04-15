Доктор Мясников сообщил о нападениях на пациентов с COVID-19 в больницах России

Аргументы Недели → Общество 13+

15 апреля 2020, 13:01 [ «Аргументы Недели» ]

Больница, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

В российских больницах пациенты, незараженные COVID-19, нападают на людей с диагностированным коронавирусом. Об этом проинформировал Александр Мясников, отечественный врач и телеведущий.

По словам выступившего в эфире YouTube-канала журналиста Владимира Соловьева доктора, о нападениях на больных COVID-19 ему сообщают врачи. Как отметил Мясников, доходит до того, что зараженных коронавирусом «загоняют под шконку».

Собеседник Соловьева выразил свое возмущение подобными фактами и призвал жителей России оставаться людьми.

Ранее сообщалось, что в американском Пентагоне не исключили полностью версию, согласно которой COVID-19, распространяющийся сейчас по миру, имеет искусственное происхождение.