Доктор Мясников сообщил о нападениях на пациентов с COVID-19 в больницах России

В российских больницах пациенты, незараженные COVID-19, нападают на людей с диагностированным коронавирусом. Об этом проинформировал Александр Мясников, отечественный врач и телеведущий.
По словам выступившего в эфире YouTube-канала журналиста Владимира Соловьева доктора, о нападениях на больных COVID-19 ему сообщают врачи. Как отметил Мясников, доходит до того, что зараженных коронавирусом «загоняют под шконку».
Собеседник Соловьева выразил свое возмущение подобными фактами и призвал жителей России оставаться людьми.
Ранее сообщалось, что в американском Пентагоне не исключили полностью версию, согласно которой COVID-19, распространяющийся сейчас по миру, имеет искусственное происхождение.