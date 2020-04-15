В Пентагоне не исключили полностью версию о рукотворном происхождении COVID-19

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15 апреля 2020, 11:00 [ «Аргументы Недели» ]

Китайский медик, Shen Bohan / globallookpress.com

В министерстве обороны Соединенных Штатов не исключили полностью версию о том, что распространяющийся в настоящее время по миру коронавирус COVID-19 был создан в лабораторных условиях. С соответствующим заявлением выступил Марк Милли, глава объединенного комитета начальников штабов американской армии.

Военный, которого процитировало издание «Русская весна», отметил, что имеющиеся сейчас сведения свидетельствуют об естественном происхождении COVID-19. «Но мы не знаем наверняка», - оговорился при этом представитель Пентагона.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что специалисты назвали симптом заражения коронавирусом, при котором необходимо срочно обращаться к врачам.