Журналист раскрыл опасность перчаток и масок в условиях пандемии коронавируса

Аргументы Недели → Здоровье 13+

14 апреля 2020, 15:44 [ «Аргументы Недели» ]

Рабочий в медицинской маске, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Военный корреспондент Олег Блохин предупредил об опасности ношения перчаток и масок в условиях пандемии коронавируса COVID-19. Соответствующий пост журналист разместил в своем Telegram-канале.

Имеющий высшее медобразование Блохин отметил, что используемые в настоящий момент многими меры предосторожности только лишь убивают нормальную микрофлору кожи, открывая на ней «новые ворота» для других недугов.

Журналист добавил, что «маска работает только "на выход" или на очень короткий промежуток времени». Если на маску попадет слюна с вирусом, человек с очень большой долей вероятности ее вдохнет.

По мнению Олега Блохина, данное изделие нужно использовать только врачам и зараженным COVID-19.

Ранее сегодня сообщалось, что президент России Владимир Путин заявил о необходимости экстраординарных мер для борьбы с коронавирусом.