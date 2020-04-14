Путин призвал к экстраординарным мерам для борьбы с коронавирусом COVID-19

Чтобы остановить распространение коронавируса COVID-19, следует принять экстраординарные меры. С соответствующим призывом выступил сегодня Владимир Путин, сообщают отечественные интернет-СМИ.
Как передает РИА Новости, президент России принял участие в саммите ЕАЭС, организованном в формате видеоконференции. Путин отметил в ходе мероприятия, что для борьбы с коронавирусом требуются экстраординарные меры, и подчеркнул важность объединения усилий международного сообщества в вопросе противодействия болезни.
Ранее во вторник сообщалось, что коронавирусом заразились более тридцати сотрудников российского Большого театра.