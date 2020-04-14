Путин призвал к экстраординарным мерам для борьбы с коронавирусом COVID-19

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14 апреля 2020, 13:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Президент России Владимир Путин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Чтобы остановить распространение коронавируса COVID-19, следует принять экстраординарные меры. С соответствующим призывом выступил сегодня Владимир Путин, сообщают отечественные интернет-СМИ.

Как передает РИА Новости, президент России принял участие в саммите ЕАЭС, организованном в формате видеоконференции. Путин отметил в ходе мероприятия, что для борьбы с коронавирусом требуются экстраординарные меры, и подчеркнул важность объединения усилий международного сообщества в вопросе противодействия болезни.

Ранее во вторник сообщалось, что коронавирусом заразились более тридцати сотрудников российского Большого театра.