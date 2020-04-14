Свыше тридцати сотрудников Большого театра заразились коронавирусом COVID-19

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14 апреля 2020, 09:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Здание Большого театра в Москве, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

У 34 сотрудников Большого театра обнаружен коронавирус COVID-19. Соответствующую информацию журналистам предоставил Владимир Урин, гендиректор учреждения культуры.

По словам Урина, болезнь была выявлена у людей, входивших в число организаторов концерта, посвященного медикам, водителям и представителям других профессий, продолжающих трудовую деятельность, несмотря на риск заражения. Прошедшее без зрителей мероприятие транслировали в прямом эфире.

Как рассказал гендиректор театра, сотрудники с диагнозом COVID-19 отправлены на карантин.

Ранее сообщалось, что исследователи назвали десять самых распространенных признаков заражения коронавирусом.