Исследователи назвали десять самых распространенных симптомов заражения COVID-19

Исследователи, занимающиеся изучением коронавируса, перечислили десять самых распространенных признаков заражения COVID-19. Об этом некоторое время назад рассказали интернет-СМИ.
Как пишет издание Meduza, специалисты назвали следующие симптомы:
1. повышенная температура (наблюдается в 90% случаев COVID-19);
2. кашель (64%);
3. выделение мокроты (34%);
4. утомляемость (34%);
5. одышка (21%);
6. боль в мышцах или суставах (17%);
7. потеря аппетита (16%);
8. головная боль (13%);
9. боль в горле (13%);
10. насморк (7%).
Ранее в пятницу сообщалось, что Санджа Илич, ученый из США, предупредил об опасности инфицирования коронавирусом в супермаркете.