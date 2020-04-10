Исследователи назвали десять самых распространенных симптомов заражения COVID-19

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10 апреля 2020, 16:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Meduza

Медики обсуждают диагноз пациента, imagefruit / globallookpress.com

Исследователи, занимающиеся изучением коронавируса, перечислили десять самых распространенных признаков заражения COVID-19. Об этом некоторое время назад рассказали интернет-СМИ.

Как пишет издание Meduza, специалисты назвали следующие симптомы:

1. повышенная температура (наблюдается в 90% случаев COVID-19);

2. кашель (64%);

3. выделение мокроты (34%);

4. утомляемость (34%);

5. одышка (21%);

6. боль в мышцах или суставах (17%);

7. потеря аппетита (16%);

8. головная боль (13%);

9. боль в горле (13%);

10. насморк (7%).

Ранее в пятницу сообщалось, что Санджа Илич, ученый из США, предупредил об опасности инфицирования коронавирусом в супермаркете.