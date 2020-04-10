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Ученый предупредил об опасности заражения коронавирусом COVID-19 в супермаркете

, 16:06 [ «Аргументы Недели» ]

Ученый предупредил об опасности заражения коронавирусом COVID-19 в супермаркете
Покупатели в супермаркете, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Смертельно опасным коронавирусом COVID-19 можно заразиться во время посещения супермаркета. С соответствующим предупреждением выступил некоторое время назад Санджа Илич, ученый из Соединенных Штатов.

Как пишет MedicalXpress, специалист, работающий в Университете штата Огайо, посоветовал соблюдать в магазинах социальную дистанцию два метра и обрабатывать руки антисептиками. Приобретенные овощи и фрукты необходимо тщательно мыть, отметил Илич.

Ранее в пятницу сообщалось, что Иосиф Пригожин, российский музыкальный продюсер, назвал виновников эпидемии COVID-19 в стране. На данный момент в РФ зарегистрировано почти 12 тысяч случаев коронавируса.

 

ДЦ

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