Ученый предупредил об опасности заражения коронавирусом COVID-19 в супермаркете

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10 апреля 2020, 16:06 [ «Аргументы Недели» ]

Покупатели в супермаркете, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Смертельно опасным коронавирусом COVID-19 можно заразиться во время посещения супермаркета. С соответствующим предупреждением выступил некоторое время назад Санджа Илич, ученый из Соединенных Штатов.

Как пишет MedicalXpress, специалист, работающий в Университете штата Огайо, посоветовал соблюдать в магазинах социальную дистанцию два метра и обрабатывать руки антисептиками. Приобретенные овощи и фрукты необходимо тщательно мыть, отметил Илич.

Ранее в пятницу сообщалось, что Иосиф Пригожин, российский музыкальный продюсер, назвал виновников эпидемии COVID-19 в стране. На данный момент в РФ зарегистрировано почти 12 тысяч случаев коронавируса.