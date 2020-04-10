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Продюсер Пригожин назвал виновников эпидемии коронавируса COVID-19 в России

, 13:45 [ «Аргументы Недели» ]

Продюсер Пригожин назвал виновников эпидемии коронавируса COVID-19 в России
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

В эпидемии китайского коронавируса COVID-19 на территории Российской Федерации виноваты граждане страны, которые не ушли в самоизоляцию после возвращения из-за рубежа. С соответствующим заявлением выступил Иосиф Пригожин, отечественный музыкальный продюсер.

Пригожин, ставший гостем YouTube-шоу «Алена, блин», также предсказал, что ситуация с распространением коронавируса продлится до конца текущего года, а не месяц-два, как считают некоторые эксперты.

Ранее в пятницу появилась официальная информация, согласно которой число зарегистрированных случаев COVID-19 достигло в России почти 12 тысяч. За прошедшие сутки коронавирус нашли у 1 786 человек.

 

ДЦ

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Правительство РФ увеличило предельный размер займа для ипотечных каникул

Днем в пятницу, 10 апреля, стало известно, что правительство Российской Федерации приняло решение повысить предельный размер займа для ипотечных каникул, введенных из-за эпидемии коронавируса.

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