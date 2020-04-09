Ученые предупредили о способности коронавируса COVID-19 поражать головной мозг

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9 апреля 2020, 19:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Известия»

Жительница Нижнего Новгорода, Aleksey Fokin / globallookpress.com

Смертельно опасный китайский коронавирус COVID-19 может поражать головной мозг человека. К соответствующему выводу пришли российские ученые, говорится в материале, который размещен на страницах СМИ.

Как отметил профессор из Санкт-Петербурга Андрей Козлов, COVID-19, подобно вирусам гриппа и герпеса, способен приводить к отмиранию целых участков мозга. Об этом свидетельствует тот факт, что у некоторых пациентов, зараженных коронавирусом, не фиксируется нарушений в легких, при этом у них наблюдается рассеянное сознание или признаки, характерные для эпилепсии.

Ранее в четверг сообщалось, что российский Минздрав назвал основные симптомы заболевания COVID-19.