Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

В России установлен новый рекорд по суточному приросту зараженных коронавирусом

, 11:04 [ «Аргументы Недели» ]

В России установлен новый рекорд по суточному приросту зараженных коронавирусом
Автомобиль скорой помощи на улицах Москвы, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил о выявлении еще 1 459 случаев COVID-19 на территории Российской Федерации. Это новый рекорд по суточному приросту зараженных инфекцией в стране.

В настоящий момент в России зарегистрирован 10 131 случай коронавируса, говорится в официальной информации, распространенной некоторое время назад оперативным штабом.

Ранее в четверг сообщалось, что во Всемирной организации здравоохранения назвали «единственную возможность» победить пандемию коронавируса. По данному вопросу высказался Тедрос Аданом Гебреисус, занимающий пост генерального директора ВОЗ.

 

ДЦ

В мире

Украина готова к прекращению транзита российского газа и продолжит противодействовать «Северному потоку- 2»

Украина готова к прекращению транзита российского газа и продолжит противодействовать «Северному потоку- 2»

Сергей Макогон заявил о готовности Украины к прекращению транзита российского газа. По его словам, Украина готова к худшему сценарию развития событий с газопроводом «Северный поток - 2».

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью