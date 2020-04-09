В России установлен новый рекорд по суточному приросту зараженных коронавирусом

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9 апреля 2020, 11:04 [ «Аргументы Недели» ]

Автомобиль скорой помощи на улицах Москвы, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил о выявлении еще 1 459 случаев COVID-19 на территории Российской Федерации. Это новый рекорд по суточному приросту зараженных инфекцией в стране.

В настоящий момент в России зарегистрирован 10 131 случай коронавируса, говорится в официальной информации, распространенной некоторое время назад оперативным штабом.

Ранее в четверг сообщалось, что во Всемирной организации здравоохранения назвали «единственную возможность» победить пандемию коронавируса. По данному вопросу высказался Тедрос Аданом Гебреисус, занимающий пост генерального директора ВОЗ.