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Гендиректор ВОЗ назвал «единственную возможность» одолеть пандемию COVID-19

, 09:16 [ «Аргументы Недели» ]

Гендиректор ВОЗ назвал «единственную возможность» одолеть пандемию COVID-19
Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус, Zheng Huansong / globallookpress.com

Единство — это «единственная возможность» победить разворачивающуюся в настоящий момент в мире пандемию коронавируса COVID-19. С соответствующим заявлением выступил Тедрос Аданом Гебреисус, гендиректор ВОЗ.

По словам Гебреисуса, процитированного «Русской весной», для борьбы с коронавирусом необходимо единство на международном уровне. Гендиректор ВОЗ вспомнил, что в годы холодной войны Соединенные Штаты и СССР, несмотря на имевшиеся между странами противоречия, совместно искоренили оспу.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в Великобритании нашли объяснение особой опасности COVID-19 для представителей мужского пола.

 

ДЦ

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