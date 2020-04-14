Врачи назвали требующий безотлагательного вызова скорой помощи симптом COVID-19

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14 апреля 2020, 17:30 [ «Аргументы Недели» ]

Автомобиль скорой помощи на улицах Москвы, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Медицинские специалисты, работающие в Великобритании, назвали симптом коронавируса COVID-19, который требует безотлагательного вызова скорой помощи. Об этом говорится в материале, размещенном в зарубежном сегменте интернета.

Как пишет портал Express, среди главных признаков заражения COVID-19 фигурируют сухой кашель, повышенная температура и головные боли. При этом врачи также советуют следить за цветом губ. Если они посинели, значит, в крови наблюдается дефицит кислорода, что может быть следствием развития пневмонии. В таком случае следует безотлагательно звонить в скорую помощь, отметили медики.

Ранее сегодня сообщалось, что журналист Олег Блохин рассказал об опасности масок и перчаток в условиях пандемии коронавируса.