Европейские врачи озвучили еще один вероятный признак заражения коронавирусом

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16 апреля 2020, 10:03 [ «Аргументы Недели» ]

Пациент на приеме у врача, Bernhard Schmerl / globallookpress.com

Медицинские специалисты из Италии и Испании обозначили еще один признак, который может свидетельствовать о заражении коронавирусом COVID-19. Об этом рассказывается в материале, размещенном в зарубежном интернет-сегменте.

Портал Metro пишет, что врачи назвали такой сигнал организма, как сыпь на ногах, похожая на повреждения кожи при кори или ветряной оспе. Медицинская статистика говорит о том, что в Италии данный симптом наблюдается у 20% пациентов с диагностированным COVID-19.

Ранее в четверг сообщалось, что американские исследователи рассказали о болезнях, которые угрожают людям, излечившимся от коронавируса.