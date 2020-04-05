Коронавирус 5 апреля: почему COVID-19 опаснее гриппа и зачем Путин передал часть полномочий для борьбы с вирусом регионам

Число инфицированных COVID-19 достигло 1 204 404 человек. Погибли 64 756 пациентов. Вылечились 246 760. «Аргументы недели» делятся самыми актуальными новостями к этому часу.
- Санкт-Петербург получил более 3,5 млрд рублей из федерального бюджета на оборудование коек для пациентов с COVID-19. Губернатор северной столицы Александр Беглов доложил президенту РФ Владимиру Путину об использовании средств, направленных на борьбу с коронавирусом. На данный момент в городе выявлен 171 случай заболевания, семь пациентов вылечились, два погибли.
- ВОЗ дала рекомендации по совместному проживанию с больным COVID-19. Если соблюдать все правила, риск заразиться новым вирусом минимизируется. Больного надо поместить в отдельную комнату. К тому же нужно, чтобы ухаживал за ним один здоровый человек. У инфицированного должна быть своя посуда, которую следует мыть до и после приема пищи. Заразившийся обязан во время кашля прикрывать рот и нос салфеткой. Поверхности, которых касается больной, надо дезинфицировать, а его одежду и постельное бельё стирать отдельно при температуре 60-90 градусов.
- В Китае зафиксировали 30 новых случаев заражения COVID-19.Эту информацию предоставили в государственном комитете по вопросам здравоохранения КНР. Уточняется, что 25 из 30 случаев заражения являются завозными.
- В Москве умерли два человека с коронавирусом. У обоих пациентов была диагностирована двусторонняя пневмония, а также ряд других заболеваний. В оперативном штабе уточнили, что среди них – хронический бронхит, гипертония, сахарный диабет.
- Врач Владимир Зайцев рассказал, где легче всего подхватить COVID-19. «Сейчас начали уже выдавать одноразовые перчатки целлофановые. Можно, собственно говоря, прийти в своих перчатках резиновых и не снимать их весь период нахождения в продуктовом магазине», – рассказал он.
- Голикова рассказала, зачем Путин передал часть полномочий для борьбы с COVID-19 регионам. По её словам, экономическая жизнь при развитии любой эпидемии не должна замирать. Она отметила, что властям регионов понятнее, какие меры необходимы в конкретном субъекте федерации, а без каких можно обойтись.
- На Камчатке зафиксировали первые два случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.Оба заболевших не покидали границы РФ, но выезжали за пределы Камчатского края. Пациентов поместили в отдельные боксы. Людей, с которыми они контактировали, тоже изолировали.
- Эксперты объяснили, почему коронавирус опаснее гриппа. «Новый коронавирус на настоящий момент со средней летальностью 4,5%. Сезонным гриппом ежегодно заболевает от 5 до 10% населения Земли, то есть 500 миллионов человек. Летальность при этом намного ниже – всего 0,1%»,– заявил директор государственного научного центра «Вектор» Ринат Максютов.