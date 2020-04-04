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Путин обсудил с Бегловым меры по борьбе с коронавирусом, принимаемые в Санкт-Петербурге

, 22:17 [ «Аргументы Недели» ]

Путин обсудил с Бегловым меры по борьбе с коронавирусом, принимаемые в Санкт-Петербурге
Elena Dunn/Global Look Press

Губернатор Петербурга Александр Беглов доложил сегодня главе российского государства Владимиру Путину об использовании средств, направленных из федерального бюджета на борьбу с коронавирусом.

Правительство России перечислило 3 миллиарда 533 миллиона рублей на оборудование коек, разворачиваемых в больницах северной столицы для пациентов с коронавирусом. Как сообщил Беглов, к 25 апреля коек для приема больных с подтвержденным коронавирусом станет  5411, информирует пресс-служба петербургской администрации. 70% коек должны быть оснащены кислородом, из них 50% - аппаратом ИВЛ. Сейчас в Петербурге  есть 2644 койки.

В Петербурге выявлен 171 случай заболевания, семь пациентов были выписаны из больницы, два человека умерли. 

НС
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