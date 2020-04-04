В Москве умерли два пациента с диагностированным коронавирусом

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4 апреля 2020, 21:44 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

В Москве умерло еще два человека, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция COVID-19. Отмечается, что у обоих пациентов имелся ряд хронических заболеваний.

В оперативном штабе сообщили, что погибшим было 58 и 70 лет. У обоих была диагностирована двусторонняя пневмония, а также некоторые другие заболевания. «Среди них – хронический бронхит, гипертония, сахарный диабет», - отметили в штабе.

На сегодняшний день количество заболевших коронавирусом в России превысило 4700 человек. При этом сообщается, что порядка 300 пациентов признаны выздоровевшими. В целом в мире число заболевших превысило 1 миллион человек.