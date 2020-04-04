Врач рассказал, где легче всего подхватить коронавирус

Врач Владимир Зайцев рассказал, какие места сейчас представляют наибольшую опасность в плане заражения коронавирусом. Специалист призвал россиян соблюдать все необходимые меры предосторожности, если пришлось выйти на улицу.
«Сейчас начали уже выдавать одноразовые перчатки целлофановые. Можно, собственно говоря, прийти в своих перчатках резиновых и не снимать их весь период нахождения в продуктовом магазине», - рассказал врач.
Также Зайцев напомнил о необходимости соблюдения дистанции и регулярной обработки рук антисептиком. Медик рекомендовал оплачивать все покупки безналичным способом и отдавать предпочтение заправкам, где не нужно самостоятельно прикасаться к шлангу.