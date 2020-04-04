Врач рассказал, где легче всего подхватить коронавирус

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4 апреля 2020, 18:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Звезда

Фото: pixabay.com

Врач Владимир Зайцев рассказал, какие места сейчас представляют наибольшую опасность в плане заражения коронавирусом. Специалист призвал россиян соблюдать все необходимые меры предосторожности, если пришлось выйти на улицу.

«Сейчас начали уже выдавать одноразовые перчатки целлофановые. Можно, собственно говоря, прийти в своих перчатках резиновых и не снимать их весь период нахождения в продуктовом магазине», - рассказал врач.

Также Зайцев напомнил о необходимости соблюдения дистанции и регулярной обработки рук антисептиком. Медик рекомендовал оплачивать все покупки безналичным способом и отдавать предпочтение заправкам, где не нужно самостоятельно прикасаться к шлангу.