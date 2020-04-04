В РПЦ заявили, что коронавирус не помешает отпраздновать Пасху

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4 апреля 2020, 17:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда напомнил, что на протяжении всей истории христианства Пасху отмечали при любых условиях, и коронавирус не станет исключением.

«Христиане праздновали Пасху даже во времена, когда их могли предать смерти каждый день. Найдем способ быть в этот день с Воскресшим Христом и сейчас», - заявил Легойда. Он отметил, что Пасха символизирует победу над страданиями и смертью, а также несовершенствами мира. При этом Легойда добавил, что в этом году во время праздника следует соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы обезопасить прихожан.