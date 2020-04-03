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В РПЦ объяснили, как праздновать Пасху при самоизоляции

, 08:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В РПЦ объяснили, как праздновать Пасху при самоизоляции
Фото: pixabay.com

Близится Пасха, однако в этом году большинство прихожан не сможет посетить традиционную службу, а ограничится лишь просмотром телетрансляции пасхального богослужения патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

«Мы должны быть готовы к тому, что, может быть, многим из нас придется ограничиться тем, что мы будем смотреть трансляцию патриаршего богослужения на центральных телеканалах, а в храм прийти не сможем», - предупредил председатель синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион. Он также рассказал, как будет обстоять дело с освящением пасхальных яиц и куличей. По словам митрополита, освящение куличей и яиц состоится, однако рекомендации по порядку проведения этого мероприятия будут даны позднее.

АБ

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