В РПЦ призвали готовиться к ограничению пасхальных служений трансляциями по ТВ

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2 апреля 2020, 21:27 [ «Аргументы Недели» ]

Dmitry Chasovitin/Global Look Press

Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион призвал верующих готовиться к тому, что они не смогут прийти в церковь на пасхальное богослужение.

Празднование Пасхи может ограничиться просмотром трансляции патриаршего богослужения по телевизионным каналам. В ближайшее перед страстной неделей время Патриарх Московский и всея Руси Кирилл даст уточнения, будет ли возможность допускать людей на службы.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к верующим на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Предстоятель РПЦ призвал временно отложить походы в храм.