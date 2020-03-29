Патриарх Кирилл призвал верующих воздержаться от походов в церковь

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29 марта 2020, 13:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: globallookpress.com/ Photographer © MFA Russia

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к верующим на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Предстоятель РПЦ призвал временно отложить походы в храм.

«Воздержитесь от посещения храмов. Я бы никогда этого не сказал, если бы не удивительный, святой пример преподобной Марии Египетской… Пример Марии Египетской свидетельствует о том, что и без посещения храма можно спастись», - заявил патриарх.

В настоящее время в России насчитывается более полутора тысяч заразившихся коронавирусом. Наибольшую опасность болезнь представляет для пожилых людей. Власти страны рекомендуют всем гражданам соблюдать режим самоизоляции и покидать дом лишь в случае крайней необходимости.