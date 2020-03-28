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В РПЦ рассказали, является ли коронавирус поводом для смягчения поста

, 21:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

В РПЦ рассказали, является ли коронавирус поводом для смягчения поста
Фото: pixabay.com

Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион рассказал, можно ли на время пандемии коронавируса постящимся сделать поблажки в питании.

«Конечно, могут быть послабления в пост, и всегда такой вопрос решается в индивидуальном порядке. Каждый православный христианин вообще постится настолько, насколько ему позволяют возможности, позволяет здоровье», - заявил священнослужитель.

Он добавил, что сейчас не лучшее время для строгого соблюдения всех правил Великого поста. Митрополит напомнил верующим, что сейчас, если обратиться к священнику с просьбой о смягчении правил, то разрешение непременно будет дано.

АБ

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