Пост во время коронавируса: диетолог и священник оценили пользу и вред ограничений в еде

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24 марта 2020, 18:50 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Пандемия коронавируса совпала с Великим постом, который принято соблюдать у православных верующих. Священник и диетолог оценили, стоит ли продолжать поститься.

Духовный попечитель Преображенского братства священник Георгий Кочетков отметил, что пост – это прежде всего период, когда человек освобождается от вредного не только физически, но и морально. «Пост не противоречит медицинским показаниям и ограничениям. Только и здесь все должно быть в меру. Все люди, знающие радость поста, помнят, что поститься – значит восстанавливать и здоровое тело, и здоровый дух», - считает священнослужитель.

При этом диетолог Ольга Григорян не смогла полностью поддержать точку зрения священника, передаёт Мир24. Она отметила, что в первые дни после заражения вирусными заболеваниями больному и правда рекомендуют отказаться от белковой пищи. Однако здоровым людям для укрепления иммунитета животный белок необходим. «При дефиците животного белка люди чаще болеют простудными заболеваниями… Наша защита – это определенный уровень антител, которые мы должны вырабатывать по отношению к вирусам, бактериям и так далее. А антитела вырабатываются из животного белка. Поэтому он должен поступать в организм в достаточном количестве», - заявила врач.