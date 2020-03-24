В РПЦ призвали верующих временно отказаться от паломничества

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24 марта 2020, 15:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

В Московском патриархате обратились к верующим с призывом отказаться от паломничества на время пандемии коронавируса и провести время дома. «Сейчас не самое лучшее время для паломничества», - считает митрополит Волоколамский Иларион.

«Лучше сидеть дома и ждать, пока пройдет эпидемия. Некоторые монастыри по рекомендации местных властей закрыли доступ для паломников», - заявил он.

Священнослужитель отметил, что митрополит Псковский и Порховский Тихон призвал верующих воздержаться от паломничества в Псково-Печерский монастырь. «Считаю, что это очень правильное и ответственное поведение, особенно на фоне той безответственной бравады, которая раздается из уст некоторых священнослужителей», - подчеркнул Иларион.