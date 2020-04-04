Голикова рассказала, помему Путин передал часть полномочий для борьбы с COVID-19 регионам

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4 апреля 2020, 18:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Татьяна Голикова объяснила решение президента РФ Владимира Путина частично передать полномочия по профилактике и борьбе с коронавирусом региональным властям.

«Наш президент в рамках последнего указа часть полномочий отдал субъектам РФ. Для чего это сделано? Это сделано понятно почему и для чего - эпидемия пройдет, но экономическая жизнь при развитии любой эпидемии не должна замирать», - сказала вице-премьер.

Она отметила, что властям регионов понятнее, какие меры необходимы в конкретном субъекте федерации, а без каких можно обойтись. Голикова подчеркнула, что жесткость вводимых ограничений должны выбирать индивидуально, исходя из ситуации в каждом конкретном регионе.