Голикова рассказала, помему Путин передал часть полномочий для борьбы с COVID-19 регионам

Татьяна Голикова объяснила решение президента РФ Владимира Путина частично передать полномочия по профилактике и борьбе с коронавирусом региональным властям.
«Наш президент в рамках последнего указа часть полномочий отдал субъектам РФ. Для чего это сделано? Это сделано понятно почему и для чего - эпидемия пройдет, но экономическая жизнь при развитии любой эпидемии не должна замирать», - сказала вице-премьер.
Она отметила, что властям регионов понятнее, какие меры необходимы в конкретном субъекте федерации, а без каких можно обойтись. Голикова подчеркнула, что жесткость вводимых ограничений должны выбирать индивидуально, исходя из ситуации в каждом конкретном регионе.