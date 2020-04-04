Голикова объяснила, почему русские продолжали ездить за рубеж, невзирая на предупреждения

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4 апреля 2020, 17:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Вице-премьер России Татьяна Голикова объяснила, почему россияне продолжали ездить за границу даже после того, как правительство объявило о закрытии границ и самоизоляции.

Голикова заявила, что некоторые граждане страны на свой страх и риск решили воспользоваться резким снижением стоимости зарубежных туров и уехали отдыхать, несмотря на все предупреждения властей. По словам вице-премьера, в стране было три подобных волны: после февральских и мартовских праздников, а также после падения цен на туры.

«Любое попадание сегодня в эпидемический очаг будет означать завоз заболевших на территорию РФ - это мы и получили», - добавила Голикова.