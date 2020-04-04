Голикова призналась, что ни один прогноз по развитию коронавируса в России не оправдался

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4 апреля 2020, 16:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: globallookpress.com/ Photographer: © President of Russia

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что ни один прогноз по заболеванию COVID-19 в стране так и не подтвердился. Она добавила, что ни одна из существующих математических моделей не может учитывать все факторы, влияющие на распространение коронавируса.

Голикова отметила, что как только коронавирус попал на территорию России, специалисты тут же постарались просчитать все возможные пути развития заболевания. Однако ни один из них так и не оправдался.

«Вот я вам хочу сказать, ни один прогноз по всем использованным нами моделям не подтвердился по истечению времени, потому что ни одна математическая модель на сегодняшний день не может полностью учесть в себе влияние тех мер, которые принимает та или иная страна для купирования развития ситуации», - считает вице-премьер.