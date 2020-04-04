В «Векторе» объяснили, почему коронавирус считается опаснее гриппа

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4 апреля 2020, 16:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Глава государственного научного центра «Вектор» Ринат Максютов объяснил, почему коронавирусная инфекция CОVID-19 опаснее уже привычного вируса гриппа.

Эксперт отметил, что уже сейчас, несмотря на все предпринимаемые меры по сдерживанию инфекции, смертность от коронавируса гораздо выше, чем от гриппа. «Новый коронавирус на настоящий момент со средней летальностью 4,5%. Сезонным гриппом ежегодно заболевает от 5 до 10% населения Земли, то есть 500 миллионов человек. Летальность при этом намного ниже - всего 0,1%», - заявил он.

Ранее врачам удалось выяснить, в течение какого времени вылечившийся от коронавируса человек может продолжать представлять опасность для окружающих.