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Врачи узнали, как долго коронавирус может оставаться у выздоровевшего человека

, 22:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МК

Врачи узнали, как долго коронавирус может оставаться у выздоровевшего человека
Фото: pixabay.com

Китайским ученым удалось установить, как долго коронавирус остается в организме человека после того, как исчезли все симптомы болезни. По мнению специалистов, выздоровевшим тоже нужен карантин.

Врачи исследовали данные 16 пациентов, которые лечились от коронавирусной инфекции в январе и феврале. Оказалось, что коронавирус проявлял активность от одного до восьми дней после исчезновения всех симптомов. При этом специалисты допускают, что в организме пожилых людей вирус после выздоровления может оставаться дольше. Исследователи советуют устраивать двухнедельный карантин для вылечившихся пациентов, чтобы наверняка избежать передачи инфекции.

АБ

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