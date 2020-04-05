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В Китае выявили 30 новых случаев заражения COVID-19

, 07:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Китае выявили 30 новых случаев заражения COVID-19
анализ крови, pixabay.com
За минувшие сутки на территории Китая выявили 30 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Данную информацию предоставили в государственном комитете по вопросам здравоохранения КНР.
 
Подчеркивается, что 25 из 30 случаев заражения являются завозными. Скончались за сутки три человека, а выздоровели 213 пациентов.
 
Отмечается, что за последние недели на территории Китая почти все случаи заболевания коронавирусом нового типа являлись ввозными, однако за последние 24 часа в провинции Гуандун были выявлены пять местных случаев. В общей сложности в КНР сейчас зарегистрировано 913 ввозных случаев коронавирусной инфекции. Болеют 697 человек, 18 из которых находятся в тяжелом состоянии, 216 человек вылечились.
ЕТ
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