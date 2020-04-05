В Китае выявили 30 новых случаев заражения COVID-19

За минувшие сутки на территории Китая выявили 30 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Данную информацию предоставили в государственном комитете по вопросам здравоохранения КНР.

Подчеркивается, что 25 из 30 случаев заражения являются завозными. Скончались за сутки три человека, а выздоровели 213 пациентов.