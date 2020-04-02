В Ухане вновь заработали рынки диких животных. Эксперты предрекают новую вспышку инфекции

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2 апреля 2020, 13:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ВестиFM+

Ухань, провинция Хубэй, КНР, 1 апреля 2020. Фото: TPG/Keystone Press Agency/Globallookpress.com

В китайском Ухане, ставшем в конце прошлого года источником вспышки коронавирусной инфекции по всему миру, несколько дней назад сняли карантин. Город постепенно возвращается к обычной жизни.

Карантин, продолжавшийся в Ухане два месяца, сняли в конце марта, после того как медики в течение нескольких суток подряд не зафиксировали ни одного нового случая заболевания коронавирусной инфекцией. Жители начали выходить на улицы, продолжая соблюдать меры предосторожности: люди носят маски и стараются не приближаться друг к другу ближе чем на полтора метра.

Жизнь в городе постепенно нормализуется: возобновил свою работу общественный транспорт, открылись магазины. А вместе с магазинами вновь открылись и рынки животных, торгующие «дикой свежатиной» и живыми дикими животными. Это вызвало обоснованную тревогу у медицинских экспертов и зоозащитников, поскольку именно с одного из таких рынков в Ухане и началось распространение эпидемии коронавируса COVID-19. Специалисты предполагают, что источником заражения «нулевого пациента» могла быть съеденная им летучая мышь или ящерица.

В феврале председатель КНР Си Цзиньпин заявлял о «полном и всеобъемлющем запрете на торговлю дикими животными и их употребление в пищу в целях обеспечения общественного здоровья и экологической безопасности». После начала эпидемии в Китае было закрыто порядка 20 тысяч рынков диких животных, и это был один из факторов, позволивших Китаю так быстро справиться с эпидемией.

Теперь же эти рынки открываются снова, торговцы пытаются восстановить свой бизнес. Некоторые из них заявляют, что ведут продажу диких животных «в медицинских целях», но эти оправдания выглядят нелепо и неубедительно.

Несколько ученых, медицинских специалистов, политиков и зоозащитников призвали запретить торговлю дикими животными навсегда. Их беспокоит не только жестокое обращение с животными и тотальная антисанитария в таких местах, но и высокая вероятность повторной вспышки эпидемии. Эксперты указывают также на то, что китайские рынки диких животных уже не впервые становятся источниками распространения эпидемий: в частности, вирус SARS в 2003 году вышел именно с такого рынка в провинции Гуандун. «Это бомба замедленного действия», - говорят они.