Коронавирус 22 марта: кто находится в группе риска и почему в США растут продажи оружия

Количество заболевших коронавирусом в мире достигло 311 135 человек. Погибли 13 185 инфицированных, вылечились – 95 145. Украина тем временем снова опозорилась, испанцы стали массово стучать на соседей, а врачи рассказали, как не прошляпить заражение у детей.
- Доктор Комаровский считает, что в очаге распространения COVID-19 детей нужно обследовать при любых непонятных симптомах: изменения частоты или ритма дыхания, любых проблемах со стулом. Инфекция у детей чаще всего похожа на ОРВИ. Часто бывает рвота и диарея.
- Метро из-за коронавируса не закроется. «Метро вообще невозможно остановить. Метро технологически создано так, что поезда должны постоянно курсировать, прокачивать воздух, чтобы все сети были в надлежащем состоянии. Если мы остановим метро, потом полгода будем восстанавливать. Поэтому при любой ситуации метро будет работать, это чушь и глупости», – опровергает слухи, появившиеся в СМИ, Собянин.
- «Москва 24» взяла «интервью» у коронавируса. «У меня нет гендерных предпочтений, но чем старше, тем лучше», – заявил вирус в эфире. Странное интервью с «ряженой куклой», где телеведущая с серьезным лицом беседовала с аниматором, удивило пользователей сети. Малышева, говорят, с ее танцующей маткой, нервно курит в сторонке.
- В США резко выросли продажи оружия и боеприпасов. Жители штатов боятся роста преступности на фоне паники распространения COVID-19 и скупают огнестрел. Согласно подсчетам полиции Вирджинии, в январе 64 тыс. человек прошли проверки биографии, которые являются обязательными при покупке огнестрельного оружия. В этом же месяце 2019 года такие проверки были проведены в отношении 39,3 тыс. человек.В Колорадо ситуация похожая: за минувшую неделю провели 14 тыс. проверок биографии в связи с совершением сделок по продаже оружия. В течение такого же срока в прошлом году их было 7 тыс.
- Только было все забыли про позор Украины в Новых Санжарах, как они опять отличились. Пассажира избили и вытолкали из автобуса из-за кашля. Водитель поддержал: остановился и открыл двери. Видео появилось в социальных сетях. Благоразумие у украинцев – нет.
- Врачи перечислили болезни, повышающие опасность коронавируса. Более вероятны случаи летального исхода среди людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями и диабетом. В перечень входят пациенты и с хроническими респираторным заболеваниями, гипертонией, онкологией.
- В ГД предложили сделать ЕГЭ-2020 дистанционным. Документ уже направили Голиковой.
- В Москве закрываются фитнес-центры, бассейны и аквапарки до особого распоряжение Роспотребнадзора.
- Испанцы разрывают телефон полиции, жалуясь на соседей, нарушающих правила карантина. Пишут, что мужчина средних лет попросил арестовать его потому, что он больше не может находиться в одной квартире со своей матерью. Также известно, что наказан гражданин Испании, выгуливающий собаку восемь часов подряд.
Читайте последние новости о китайском коронавирусе на сайте АН
Валерия ШАВЕЛЬЕВА