Коронавирус 22 марта: кто находится в группе риска и почему в США растут продажи оружия

Метро из-за коронавируса не закроется. «Метро вообще невозможно остановить. Метро технологически создано так, что поезда должны постоянно курсировать, прокачивать воздух, чтобы все сети были в надлежащем состоянии. Если мы остановим метро, потом полгода будем восстанавливать. Поэтому при любой ситуации метро будет работать, это чушь и глупости», – опровергает слухи, появившиеся в СМИ, Собянин.

«У меня нет гендерных предпочтений, но чем старше, тем лучше», – заявил вирус в эфире. Странное интервью с «ряженой куклой», где телеведущая с серьезным лицом беседовала с аниматором, удивило пользователей сети. Малышева, говорят, с ее танцующей маткой, нервно курит в сторонке.

В США резко выросли продажи оружия и боеприпасов. Жители штатов боятся роста преступности на фоне паники распространения COVID-19 и скупают огнестрел. Согласно подсчетам полиции Вирджинии, в январе 64 тыс. человек прошли проверки биографии, которые являются обязательными при покупке огнестрельного оружия. В этом же месяце 2019 года такие проверки были проведены в отношении 39,3 тыс. человек.

В Колорадо ситуация похожая: за минувшую неделю провели 14 тыс. проверок биографии в связи с совершением сделок по продаже оружия. В течение такого же срока в прошлом году их было 7 тыс.