Врачи перечислили болезни, повышающие опасность коронавируса

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21 марта 2020, 11:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Итальянское общество инфекционных и тропических болезней региона Ломбардия опубликовало список заболеваний, которые усиливают опасное воздействие на организм при заражении коронавирусной инфекцией.

В сообщении сказано, что более вероятны случаи летального исхода среди людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями и диабетиков. При этом риск осложнений повышается на 10,5 % и на 7,3 % соответственно.

Однако в перечень также входят пациенты с хроническими респираторными заболеваниями – на 6,3%, гипертонией – на 6% и с онкологией – на 5,6%.

Ранее доктор медицинских наук Михаил Гинзбург назвал продукт, который позволит укрепить иммунитет.