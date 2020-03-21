Врач назвал источник иммунитета для россиян

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21 марта 2020, 08:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: радио Sputnik

фото: pixabay.com

Доктор медицинских наук и директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург назвал продукт, который позволит укрепить иммунитет. По его словам, россияне начали забывать, что такой источник существует.

«Один из эффектов, который оказывает морская капуста или ламинария, – стимуляция иммунной системы, в частности, иммунитета антибактериального и противовирусного. Благодаря морской капусте у нас уменьшается вероятность заболеть сезонными простудными заболеваниями», - пояснил специалист радио Sputnik.

Гинзбург отметил, что для поддержания работы иммунной системы подойдет морская капуста как в консервной банке, так и листы в виде чипсов. Эксперт добавил, что продукт является самым богатым по содержанию йода, а дефицит данного вещества способствует развитию гипотиреоза.

«Ранние его симптомы протекают под маской хронической усталости, в которой мы все бываем», - заключил он и призвал употреблять салат из морской капусты несколько раз в неделю.

При этом Гинзбург напомнил, что ламинария не относится к лекарственным средствам, тем более от коронавируса, а только укрепляет иммунитет.