Диетолог Мухина назвала продукты для укрепления иммунитета при коронавирусе

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18 марта 2020, 19:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: pexels.com/ru-ru

Известный врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина назвала продукты, доступные и полезные для укрепления иммунитета при вспышке коронавируса. Для иммунитета полезны лесные ягоды. По словам Мухиной, малина действует как аспирин, так как содержит большое количество салицилатов.

Свежие ягоды малины сейчас дорогие, но можно использовать замороженные. Можно заваривать даже веточки малины. Они обладают такими же действиями, как ягоды.

Марият Мухина посоветовала обратить внимание на лесные ягоды, которые хорошо влияют на иммунитет, в особенности на малину и ее листья. Как пояснила врач, коронавирус COVID-2019 опускается на слизистую оболочку гортани, поэтому для полоскания можно использовать настойки лекарственных растений шалфея, ромашки или зверобоя. Их можно купить в аптеке.

За информацией о ситуации с коронавирусом в России и мире представлены можно следить на портале стопкоронавирус.рф.

Пожилым людям не рекомендуют выходить на улицу, пока сейчас вспышка нового вируса.