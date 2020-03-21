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Испанцы стучат в полицию на соседей, нарушающих правила карантина

, 16:19 [ «Аргументы Недели» ]

Испанцы стучат в полицию на соседей, нарушающих правила карантина
Фото: Pixabay

В соцсетях обсуждают испанские страсти – соседи жалуются друг на друга, если замечают, что кто-то вышел погулять на улицу. В полицию поступает огромное количество гневных звонков. Также во время карантина многие принялись делать ремонт, поэтому жалобы связаны еще и с постоянным шумом.

Пишут, мужчина средних лет попросил арестовать его, потому что он больше не может находиться так долго в одной квартире со своей матерью. Другой, когда его пытались задержать за прогулки по городу, начал кашлять полицейским в лицо. Также известно, что наказан гражданин Испании, выгуливающий собаку восемь часов подряд.

Сейчас в Испании закрыто почти все, кроме аптек и продуктовых магазинов. Ажиотажа в супермаркетах, который был в первые дни карантина, уже нет. Выходить ненадолго на улицу, а также передвигаться в машине можно только по одному.

За прошедшие сутки в Испании коронавирусом заболели почти пять тысяч человек. Всего зарегистрировано около 20 тысяч случаев заражения.

РК

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