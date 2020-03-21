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На Украине из-за кашля избили пассажира и вытолкали из автобуса

, 18:34 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

На Украине из-за кашля избили пассажира и вытолкали из автобуса
скриншот видео избиения пассажира автобуса

Пассажир автобуса был избит за кашель в автобусе. Видео появились в социальных сетях.

Съемка начинается в самый разгар потасовки, как раз в тот момент, когда мужчине наносят удар кулаком в лицо. Его хватают за ногу и тащат из салона.

«Украина, человек закашлял в автобусе, его избили и выкинули, испугавшись коронавируса. Водитель автобуса поддержал, остановился и открыл двери», — поясняется в описании видео.

Украина уже опозорилась, когда туда прибыли из Китая соотечественники. Они были направлены в один из госпиталей под Полтавой. Местные жители попытались не допустить госпитализации в Новых Санжарах и устроили стычки с полицией.

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