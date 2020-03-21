В ГД предложили сделать ЕГЭ-2020 дистанционным

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21 марта 2020, 12:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

фото: pixabay.com

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил провести Единый государственный экзамен – 2020 в дистанционном формате. Соответствующий документ был направлен вице-премьеру Татьяне Голиковой.

«ЕГЭ также является мероприятием массовым. Наши дети имеют право, как на получение и подтверждение своих знаний педагогами, так и право быть здоровыми. А нахождение в одном помещении в течение нескольких часов такое право фактически отменяет», - говорится в сообщении политика.

Чернышов отметил, что из-за распространения коронавируса отменяются массовые мероприятия, школы закрыты, а многие российские ВУЗы переведены на дистанционное обучение. Поэтому, считает парламентарий, профилактические меры стоит разрабатывать заранее. Он уточнил, что все материалы для проведения экзамена могут быть загружены на онлайн-платформу, пишет RT.

Ранее в Госдуме выступили с инициативой провести дополнительную индексацию пенсий и зарплат работникам организаций всех форм собственности.

